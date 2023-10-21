Зеленскому посоветовали не ждать от США больше денег, чем для Израиля

Помощь Соединённых Штатов Украине может заметно сократиться из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

Президент США Джо Байден 20 октября запросил у Конгресса согласование бюджета на поддержку Украины и Израиля. Еврейскому государству он предложил выделить 14,3 миллиарда долларов, для Украины же предусматривается 61 миллиард. Почти половина этой суммы пойдёт на вооружения и оборонную поддержку, остальное — на гуманитарную помощь, реагирование в случае ядерных и радиоактивных инцидентов и поддержку украинских беженцев в США.

"Я вам гарантирую, что в Конгрессе эти цифры изменятся. Украине не дадут больше, чем Израилю. В приоритете Тель-Авив, а Киев уходит на второй план", — считает Джонсон.

По его мнению, украинская армия уже проигрывает, что бы об этом ни говорил американский лидер. Штатам, несмотря на ряд громких заявлений, даже не удалось обеспечить украинских военных всем необходимым, тем более невозможно оказывать полноценную поддержку сразу двум государствам.