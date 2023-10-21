Регион

Уведомления отключены

20 октября, 22:21

Зеленскому посоветовали не ждать от США больше денег, чем для Израиля

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Помощь Украине неминуемо сократится из-за Израиля

<p>Владимир Зеленский. Обложка © EPA / ТАСС / OLIVIER MATTHYS / POOL</p>

Владимир Зеленский. Обложка © EPA / ТАСС / OLIVIER MATTHYS / POOL

Помощь Соединённых Штатов Украине может заметно сократиться из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

Президент США Джо Байден 20 октября запросил у Конгресса согласование бюджета на поддержку Украины и Израиля. Еврейскому государству он предложил выделить 14,3 миллиарда долларов, для Украины же предусматривается 61 миллиард. Почти половина этой суммы пойдёт на вооружения и оборонную поддержку, остальное — на гуманитарную помощь, реагирование в случае ядерных и радиоактивных инцидентов и поддержку украинских беженцев в США.

Джонсон назвал "трагической ошибкой" возможное сокращение помощи Украине ради Израиля

Джонсон назвал "трагической ошибкой" возможное сокращение помощи Украине ради Израиля

"Я вам гарантирую, что в Конгрессе эти цифры изменятся. Украине не дадут больше, чем Израилю. В приоритете Тель-Авив, а Киев уходит на второй план", — считает Джонсон.

По его мнению, украинская армия уже проигрывает, что бы об этом ни говорил американский лидер. Штатам, несмотря на ряд громких заявлений, даже не удалось обеспечить украинских военных всем необходимым, тем более невозможно оказывать полноценную поддержку сразу двум государствам.

Байден попросил у Конгресса два миллиарда долларов, но не для Украины

Байден попросил у Конгресса два миллиарда долларов, но не для Украины

А ранее неутешительное для Киева заявление сделал на онлайн-брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, средства на оказание помощи Украине в федеральном бюджете Штатов практически закончились.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • США
  • Израиль
  • Специальная военная операция на Украине
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров