Белый дом: Средства на помощь Киеву в бюджете США почти кончились

Неутешительное для Киева заявление сделал на онлайн-брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, средства на оказание помощи Украине в федеральном бюджете Штатов практически закончились.

"Средства и полномочия, которые Конгресс ранее одобрил, почти иссякли. И нам необходимы действия Конгресса, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя", — отметил он.