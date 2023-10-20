Белый дом: Средства на помощь Киеву в бюджете США почти кончились
Неутешительное для Киева заявление сделал на онлайн-брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, средства на оказание помощи Украине в федеральном бюджете Штатов практически закончились.
"Средства и полномочия, которые Конгресс ранее одобрил, почти иссякли. И нам необходимы действия Конгресса, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя", — отметил он.
Напомним, ранее стало известно о намерениях Джо Байдена запросить у Конгресса США 100 миллиардов долларов. 60 из них Вашингтон отправит Киеву, а оставшуюся часть между собой придётся поделить Израилю и Тайваню. В обращении к нации Байден подчеркнул, что Вашингтон не прекратит военную помощь Украине, потому что это "разумная инвестиция", которая принесёт дивиденды будущим поколениям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после этого заявления вывела Вашингтон на чистую воду.
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