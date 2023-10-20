Байден в обращении к нации назвал помощь ВСУ "разумной инвестицией"

Вашингтон не прекратит военную помощь Украине, потому что это жизненно важно для безопасности американцев. Об этом заявил президент США Джо Байден в телеобращении к согражданам.

"Будет естественно спросить, почему это должно иметь значение для Америки? Позвольте мне объяснить, почему обеспечение успеха Израиля и Украины жизненно важно для американской национальной безопасности", — сказал хозяин Белого дома.

Он объяснил, что это забота о будущем государства, "разумная инвестиция", которая принесёт дивиденды будущим поколениям. Тем не менее, по его словам, США не стремятся воевать "в России или против России". Глава Белого дома отметил, что направит в Конгресс США экстренный бюджетный запрос на финансирование нужд американской национальной безопасности.