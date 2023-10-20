Байден в обращении к нации назвал помощь ВСУ "разумной инвестицией"
Байден заявил, что Вашингтон не планирует прекращать поддержку Киева
Вашингтон не прекратит военную помощь Украине, потому что это жизненно важно для безопасности американцев. Об этом заявил президент США Джо Байден в телеобращении к согражданам.
"Будет естественно спросить, почему это должно иметь значение для Америки? Позвольте мне объяснить, почему обеспечение успеха Израиля и Украины жизненно важно для американской национальной безопасности", — сказал хозяин Белого дома.
Он объяснил, что это забота о будущем государства, "разумная инвестиция", которая принесёт дивиденды будущим поколениям. Тем не менее, по его словам, США не стремятся воевать "в России или против России". Глава Белого дома отметил, что направит в Конгресс США экстренный бюджетный запрос на финансирование нужд американской национальной безопасности.
Ранее обращение президента к нации анонсировала пресс-служба Белого дома. Предполагалось, что оно затронет палестино-израильский конфликт и ситуацию на Украине.
AP / TASS / Evan Vucci