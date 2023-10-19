Белый дом анонсировал обращение Байдена к американцам
Байден 19 октября обратится к нации по ситуации в Израиле и на Украине
Президент США Джо Байден. Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci
Пресс-служба Белого дома анонсировала выступление американского президента Джо Байдена. Планируется, что в обращении к нации он затронет израильско-палестинский конфликт и ситуацию на Украине.
"Выступление пройдёт в Овальном кабинете в 20:00 (3:00 мск пятницы)", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что Байден посетил Израиль с рабочим визитом на фоне недавнего удара по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли около 500 человек. В Палестине заявили, что за преступлением стоит ЦАХАЛ, однако Тель-Авив свою причастность отрицает. Байден тоже выразил уверенность, что удар был нанесён не Израилем, а "другой командой".