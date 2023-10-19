Путин привёл американцев в восторг приглашением Байдена в Москву на чаепитие с блинами

Американцы высмеяли своего президента Джо Байдена из-за обращения к нему российского лидера Владимира Путина на форуме "Один пояс — один путь", который призвал коллегу забрать оружие с Украины и ехать на чай с блинами в Москву.

"Он смеётся над Байденом. Иорданцы, которых мы во многом поддерживаем, отменили встречу с ним, когда он уже прилетел, чтобы унизить его", — написал один из пользователей соцсети Х (экс-Twitter).

"Путин лишь констатирует факты. Америка выступает не в лучшем качестве", — заметил другой.