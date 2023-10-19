Путин привёл американцев в восторг приглашением Байдена в Москву на чаепитие с блинами
Американцы высмеяли своего президента Джо Байдена из-за обращения к нему российского лидера Владимира Путина на форуме "Один пояс — один путь", который призвал коллегу забрать оружие с Украины и ехать на чай с блинами в Москву.
"Он смеётся над Байденом. Иорданцы, которых мы во многом поддерживаем, отменили встречу с ним, когда он уже прилетел, чтобы унизить его", — написал один из пользователей соцсети Х (экс-Twitter).
"Путин лишь констатирует факты. Америка выступает не в лучшем качестве", — заметил другой.
"Байден не приедет на чаепитие, так как у него постоянно отпуск. Ни у кого в США не бывает столько отпусков", — высказался ещё один участник дискуссии.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на скандальное заявление Байдена. Политик напомнил о деменции американского лидера, иронично назвав её полезной вещью. А российский глава на желание Байдена "подавить" его ответил пословицей и дал президенту США совет. Он подчеркнул, что подавить интересы РФ невозможно, их придётся учитывать.
Flickr / The White House