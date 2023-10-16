Американский лидер Джо Байден, который заявил о желании "подавить" президента РФ Владимира Путина, не сможет этого сделать, в том числе из-за деменции. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) высказался заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что Байден хочет баллотироваться в президенты, объединить Европу и "свергнуть" лидера РФ. Медведев с ироний подчеркнул, что, оказывается, в этом и заключается истинная миссия президента Соединённых Штатов.

"И раньше мы наивно думали, что это делается для обеспечения процветания американцев. В любом случае ничего из этого не произойдёт. Одна из причин заключается в том, что он уже забыл, что сказал. Деменция — полезная вещь", — отметил зампред Совбеза.