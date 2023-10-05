Медведев: Запад понимает, что победить Россию невозможно

Запад прекрасно понимает, что победить Россию невозможно. Такое заявление сделал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что для западных стран важно максимально ослабить нашу страну.

"Они понимают, что Россию победить невозможно. Я об этом неоднократно говорил, сколько бы меня за это ни упрекали: невозможно победить ядерную державу. Можно победить только ценой уничтожения жизни на планете. Они это понимают", — сказал Медведев.

Также он отметил, что Запад "выдыхается" с финансовой помощью Киеву, так как уже "невозможно тратиться на чужую страну".