Медведева назначили на новую должность

В указе оговорено, что комиссию возглавит заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. А вот другая комиссия Совбеза — по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций — тем же документом была упразднена. К слову, её тоже возглавлял Медведев.

Напомним, в конце 2022 года в Минобороны РФ заявили, что американские спецслужбы курируют военно-биологические программы на Украине. Выяснилось, что участие в этом принимали и сами граждане Незалежной — это представители украинских государственных институтов и частных компаний. С тех пор вскрываются всё новые данные о деятельности американских биолабораторий на территории страны.