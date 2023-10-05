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5 октября, 11:27

Медведева назначили на новую должность

Путин назначил Медведева главой новой комиссии Совбеза по борьбе с биоугрозами

Президент Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии российского Совбеза по противодействию современным угрозам биологической безопасности. Соответствующий документ опубликован в четверг, 5 октября, на официальном портале правовой информации.

В указе оговорено, что комиссию возглавит заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. А вот другая комиссия Совбеза — по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций — тем же документом была упразднена. К слову, её тоже возглавлял Медведев.

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Напомним, в конце 2022 года в Минобороны РФ заявили, что американские спецслужбы курируют военно-биологические программы на Украине. Выяснилось, что участие в этом принимали и сами граждане Незалежной — это представители украинских государственных институтов и частных компаний. С тех пор вскрываются всё новые данные о деятельности американских биолабораторий на территории страны.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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