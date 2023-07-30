Медведев призвал врагов молиться на ВС РФ, которые защищают мир от масштабного конфликта

Российские войска предотвращают мировой конфликт, а ведь если бы произошло отторжение нашей земли, то Москве пришлось бы использовать ядерное оружие. Такое заявление в телеграм-канале сделал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Наши вооружённые силы, отражая контрнаступление коллективного врага, защищают граждан России и нашу землю... Но помимо этого, они предотвращают мировой конфликт", — написал он.

Медведев отметил, что если позволить Украине победить и отторгнуть часть российской территории, то Москве придётся, согласно указу президента России от 02.06.2020, использовать ядерное оружие. Это единственный выход, поэтому враги РФ должны молиться на наших военных, которые не дают разгореться мировому ядерному пожару, добавил политик.