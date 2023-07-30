Медведев призвал врагов молиться на ВС РФ, которые защищают мир от масштабного конфликта
Медведев: РФ могла бы использовать ядерное оружие в случае отторжения её земли
Российские войска предотвращают мировой конфликт, а ведь если бы произошло отторжение нашей земли, то Москве пришлось бы использовать ядерное оружие. Такое заявление в телеграм-канале сделал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Наши вооружённые силы, отражая контрнаступление коллективного врага, защищают граждан России и нашу землю... Но помимо этого, они предотвращают мировой конфликт", — написал он.
Медведев отметил, что если позволить Украине победить и отторгнуть часть российской территории, то Москве придётся, согласно указу президента России от 02.06.2020, использовать ядерное оружие. Это единственный выход, поэтому враги РФ должны молиться на наших военных, которые не дают разгореться мировому ядерному пожару, добавил политик.
Ранее Медведев предупредил о риске масштабной войны из-за "опасных игрищ" с МУС. По его словам, решения Международного уголовного суда для РФ ничтожны до тех пор, пока страна добровольно не станет участником МУС. При этом судьи продолжают оправдывать неисполнимое и опасное для мира на планете решение о выдаче ордера на арест российского лидера Владимира Путина.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина