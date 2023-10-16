Подавить Россию и объединить Европу: Байден раскрыл цели на второй срок
Байден заявил, что намерен подавить РФ и урегулировать кризис на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден заявил, что планирует урегулировать конфликт на Ближнем Востоке и "подавить" российское руководство. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS, говоря о целях возможного второго срока на посту главы Штатов.
"Представьте, что будет, если нам удастся объединить всю Европу и подавить наконец [президента России Владимира] Путина из-за тех проблем, которые он причиняет", — сказал Байден.
По словам американского президента, в начале его первого срока мир находился в переломной точке. Он указал, что не изменил решения баллотироваться снова на фоне последних мировых кризисов и проблем в США, которые остаются без функционирующей Палаты представителей. Он также добавил, что у Штатов есть возможность урегулировать конфликт на Ближнем Востоке.
"У нас есть огромные возможности сделать мир лучше", — заключил американский лидер.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что израильская армия должна сделать всё для уничтожения радикальной палестинской группировки ХАМАС. Но при этом он указал, что должна быть палестинская власть, путь к палестинскому государству.
ТАСС / EPA / POOL / Samuel Corum