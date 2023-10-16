Подавить Россию и объединить Европу: Байден раскрыл цели на второй срок

Президент США Джо Байден заявил, что планирует урегулировать конфликт на Ближнем Востоке и "подавить" российское руководство. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS, говоря о целях возможного второго срока на посту главы Штатов.

"Представьте, что будет, если нам удастся объединить всю Европу и подавить наконец [президента России Владимира] Путина из-за тех проблем, которые он причиняет", — сказал Байден.

По словам американского президента, в начале его первого срока мир находился в переломной точке. Он указал, что не изменил решения баллотироваться снова на фоне последних мировых кризисов и проблем в США, которые остаются без функционирующей Палаты представителей. Он также добавил, что у Штатов есть возможность урегулировать конфликт на Ближнем Востоке.

"У нас есть огромные возможности сделать мир лучше", — заключил американский лидер.