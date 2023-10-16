Байден заявил о необходимости полного уничтожения ХАМАС

Израильская армия должна сделать всё для уничтожения радикальной палестинской группировки ХАМАС. О необходимости данной меры заявил американский лидер Джо Байден в интервью для CBS.

"Да, я так считаю (необходимым уничтожение ХАМАС. — Прим. Лайфа). Но должна быть палестинская власть. Должен быть путь к палестинскому государству", — сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.