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16 октября, 00:49

Байден заявил о необходимости полного уничтожения ХАМАС

Байден: Израиль должен уничтожить ХАМАС, но не Палестинскую автономию

<p>Американский лидер Джо Байден. Обложка © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/whitehouse/53235189345/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The White House</a></p>

Американский лидер Джо Байден. Обложка © Flickr / The White House

Израильская армия должна сделать всё для уничтожения радикальной палестинской группировки ХАМАС. О необходимости данной меры заявил американский лидер Джо Байден в интервью для CBS.

"Да, я так считаю (необходимым уничтожение ХАМАС. — Прим. Лайфа). Но должна быть палестинская власть. Должен быть путь к палестинскому государству", — сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В статье также написано, что, по последним данным, в ходе палестино-израильского конфликта погибли 29 американцев, 15 граждан числятся пропавшими без вести. Указано, что часть из них находится в плену у группировки ХАМАС на территории сектора Газа.

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Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось с ракетного удара радикальной группировки ХАМАС по Израилю 7 октября. После этого члены движения вошли на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа, премьер страны Биньямин Нетаньяху отказался закончить войну до полного уничтожения ХАМАС.

Оксана Попова
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