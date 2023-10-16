Байден заявил о необходимости полного уничтожения ХАМАС
Байден: Израиль должен уничтожить ХАМАС, но не Палестинскую автономию
Американский лидер Джо Байден. Обложка © Flickr / The White House
Израильская армия должна сделать всё для уничтожения радикальной палестинской группировки ХАМАС. О необходимости данной меры заявил американский лидер Джо Байден в интервью для CBS.
"Да, я так считаю (необходимым уничтожение ХАМАС. — Прим. Лайфа). Но должна быть палестинская власть. Должен быть путь к палестинскому государству", — сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
В статье также написано, что, по последним данным, в ходе палестино-израильского конфликта погибли 29 американцев, 15 граждан числятся пропавшими без вести. Указано, что часть из них находится в плену у группировки ХАМАС на территории сектора Газа.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось с ракетного удара радикальной группировки ХАМАС по Израилю 7 октября. После этого члены движения вошли на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа, премьер страны Биньямин Нетаньяху отказался закончить войну до полного уничтожения ХАМАС.