США могут отправить войска в сектор Газа для освобождения заложников
Кирби: США могут задействовать военных в Газе для освобождения американцев
Американские войска могут быть задействованы в секторе Газа для освобождения сограждан, которые в данный момент находятся в заложниках. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. При этом он подчеркнул, что планов отправлять американских военных для участия в палестино-израильском конфликте нет.
"Я не буду исключать ничего, когда речь идёт о том, чтобы вернуть наших граждан, которых удерживают в заложниках, домой", — сказал Кирби в интервью телеканалу Fox News в ответ на соответствующий вопрос ведущей.
Кирби указал, что в Вашингтоне активно пытаются установить точное число и местоположение удерживаемых в заложниках американцев в Газе. Он добавил, что для президента Штатов это "наивысший приоритет" и для него нет ничего важнее, чем безопасность американских граждан.
Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось с ракетного удара радикальной группировки ХАМАС по Израилю. Затем члены движения вошли на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на это израильская армия начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Количество погибших при атаках Израиля по сектору Газа превысило 2,3 тысячи. В Израиле погибло по меньшей мере 1,3 тысячи местных жителей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что его страна уничтожит ХАМАС. В Минобороны Израиля анонсировали проведение "смертоносной войны" в секторе Газа.
Unsplash