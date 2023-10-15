США могут отправить войска в сектор Газа для освобождения заложников

Американские войска могут быть задействованы в секторе Газа для освобождения сограждан, которые в данный момент находятся в заложниках. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. При этом он подчеркнул, что планов отправлять американских военных для участия в палестино-израильском конфликте нет.

"Я не буду исключать ничего, когда речь идёт о том, чтобы вернуть наших граждан, которых удерживают в заложниках, домой", — сказал Кирби в интервью телеканалу Fox News в ответ на соответствующий вопрос ведущей.