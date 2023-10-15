В Израиле заявили, что проведут в секторе Газа "мощную и смертоносную войну"
В Минобороны Израиля анонсировали проведение "смертоносной войны" в секторе Газа
Израиль намерен провести в секторе Газа "смертоносную войну", которая навсегда изменит ситуацию в палестинском анклаве. С таким заявлением выступил министр обороны еврейского государства Йоав Галант. Об этом сообщает издание The Times of Israel.
"Это будет мощная война, это будет смертоносная война, это будет точная война, и это будет война, которая изменит ситуацию навсегда", — указал Галант.
Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось с ракетного удара, который по Израилю нанесла радикальная группировка ХАМАС. Участники движения вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на это израильская армия начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался закончить войну до полного уничтожения ХАМАС. Обе стороны несут серьёзные потери среди мирного населения. Число погибших при атаках Израиля по сектору Газа превысило 2,3 тысячи. Также из-за боевых действий погибло по меньшей мере 1,3 тысячи израильтян. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что его страна уничтожит ХАМАС.
ТАСС / dpa / Oren Ziv