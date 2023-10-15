В Израиле заявили, что проведут в секторе Газа "мощную и смертоносную войну"

Израиль намерен провести в секторе Газа "смертоносную войну", которая навсегда изменит ситуацию в палестинском анклаве. С таким заявлением выступил министр обороны еврейского государства Йоав Галант. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

"Это будет мощная война, это будет смертоносная война, это будет точная война, и это будет война, которая изменит ситуацию навсегда", — указал Галант.