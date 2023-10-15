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15 октября, 14:05

Салливан: США допускают вмешательство Ирана в конфликт Израиля и Палестины

Администрация Соединённых Штатов допускает, что Иран способен вмешаться в конфликт Израиля и Палестины. Об этом сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы не можем исключать, что Иран предпочтёт напрямую поучаствовать в войне между Израилем и [палестинским движением] ХАМАС", — отметил он в эфире телеканала CBS.

Ранее в Белом доме усомнились в способности Ирана и Ливана открыть новый фронт против Израиля. Позже США всё же отправили военные самолёты в Израиль для сдерживания Ирана. Между тем Иран уже предостерёг Израиль от продолжения ударов по сектору Газа.

Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожит ХАМАС

Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожит ХАМАС

Как сообщал Лайф, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось с ракетного удара радикальной группировки ХАМАС по Израилю. После этого члены движения вошли на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа, премьер страны Биньямин Нетаньяху отказался закончить войну до полного уничтожения ХАМАС. Число погибших при атаках Израиля по сектору Газа превысило 2,3 тысячи. В результате боевых действий погибло по меньшей мере 1,3 тысячи израильтян.

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Никита Осипов
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