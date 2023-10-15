Салливан: США допускают вмешательство Ирана в конфликт Израиля и Палестины
Администрация Соединённых Штатов допускает, что Иран способен вмешаться в конфликт Израиля и Палестины. Об этом сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы не можем исключать, что Иран предпочтёт напрямую поучаствовать в войне между Израилем и [палестинским движением] ХАМАС", — отметил он в эфире телеканала CBS.
Ранее в Белом доме усомнились в способности Ирана и Ливана открыть новый фронт против Израиля. Позже США всё же отправили военные самолёты в Израиль для сдерживания Ирана. Между тем Иран уже предостерёг Израиль от продолжения ударов по сектору Газа.
Как сообщал Лайф, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось с ракетного удара радикальной группировки ХАМАС по Израилю. После этого члены движения вошли на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа, премьер страны Биньямин Нетаньяху отказался закончить войну до полного уничтожения ХАМАС. Число погибших при атаках Израиля по сектору Газа превысило 2,3 тысячи. В результате боевых действий погибло по меньшей мере 1,3 тысячи израильтян.
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