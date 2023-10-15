Салливан: США допускают вмешательство Ирана в конфликт Израиля и Палестины

Администрация Соединённых Штатов допускает, что Иран способен вмешаться в конфликт Израиля и Палестины. Об этом сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы не можем исключать, что Иран предпочтёт напрямую поучаствовать в войне между Израилем и [палестинским движением] ХАМАС", — отметил он в эфире телеканала CBS.