Белый дом не верит в способность Ирана и Ливана открыть новый фронт против Израиля

США не фиксируют намёков на вмешательство в палестино-израильский конфликт третьих стран, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби на вопрос о реакции Вашингтона при присоединении к боевым действиям новых сил, в частности Ирана и Ливана.

"На данном этапе мы не видим, чтобы кто-либо из внешних игроков изъявил желание или готовность вмешаться в этот конфликт или расширить его ареал", — ответил Кирби.