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13 октября, 19:23

Белый дом не верит в способность Ирана и Ливана открыть новый фронт против Израиля

Кирби: США не видят желания третьих сил вступить в конфликт Израиля и Палестины

США не фиксируют намёков на вмешательство в палестино-израильский конфликт третьих стран, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби на вопрос о реакции Вашингтона при присоединении к боевым действиям новых сил, в частности Ирана и Ливана.

"На данном этапе мы не видим, чтобы кто-либо из внешних игроков изъявил желание или готовность вмешаться в этот конфликт или расширить его ареал", — ответил Кирби.

Он заметил, что президент США Джо Байден перебросил авианосную ударную группу в Восточное Средиземноморье, чтобы предотвратить попытки других сторон воспользоваться этим конфликтом.

Иран пригрозил открытием других фронтов против Израиля из-за бомбёжек Газы

Иран пригрозил открытием других фронтов против Израиля из-за бомбёжек Газы

Многолетний конфликт между Израилем и Палестиной вновь обострился 7 октября, когда движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по соседнему государству и объявило об операции "Наводнение Аль-Акса". ЦАХАЛ ответила массированными бомбардировками сектора Газа, жертвами которых стали почти 2 тысячи человек. На фоне авиаударов палестинцы начали спешно эвакуироваться из зоны боевых действий.

Обложка ©

ТАСС / AP / Susan Walsh

Илья Пушкарев
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