Белый дом не верит в способность Ирана и Ливана открыть новый фронт против Израиля
Кирби: США не видят желания третьих сил вступить в конфликт Израиля и Палестины
США не фиксируют намёков на вмешательство в палестино-израильский конфликт третьих стран, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби на вопрос о реакции Вашингтона при присоединении к боевым действиям новых сил, в частности Ирана и Ливана.
"На данном этапе мы не видим, чтобы кто-либо из внешних игроков изъявил желание или готовность вмешаться в этот конфликт или расширить его ареал", — ответил Кирби.
Он заметил, что президент США Джо Байден перебросил авианосную ударную группу в Восточное Средиземноморье, чтобы предотвратить попытки других сторон воспользоваться этим конфликтом.
Многолетний конфликт между Израилем и Палестиной вновь обострился 7 октября, когда движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по соседнему государству и объявило об операции "Наводнение Аль-Акса". ЦАХАЛ ответила массированными бомбардировками сектора Газа, жертвами которых стали почти 2 тысячи человек. На фоне авиаударов палестинцы начали спешно эвакуироваться из зоны боевых действий.
ТАСС / AP / Susan Walsh