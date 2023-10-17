Путин ответил Байдену: Интересы России подавить невозможно

Интересы России подавить невозможно, зарубежным странам придётся их учитывать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин заявил, что подавить интересы России невозможно. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

Глава государства прокомментировал недавнее заявление президента США Джо Байдена, который призвал объединить все силы Европы, чтобы "подавить Путина".

"Дело не во мне лично. Дело в интересах страны. И подавить интересы России невозможно. Их придётся учитывать", — указал лидер РФ, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина.