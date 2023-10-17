Путин ответил Байдену: Интересы России подавить невозможно
Интересы России подавить невозможно, зарубежным странам придётся их учитывать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин заявил, что подавить интересы России невозможно. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"
Глава государства прокомментировал недавнее заявление президента США Джо Байдена, который призвал объединить все силы Европы, чтобы "подавить Путина".
"Дело не во мне лично. Дело в интересах страны. И подавить интересы России невозможно. Их придётся учитывать", — указал лидер РФ, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на скандальное заявление Байдена. Политик напомнил о деменции американского лидера, иронично назвав её полезной вещью.
Напомним, Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом для участия в форуме "Один пояс — один путь". У главы государства также запланирован ряд двусторонних переговоров: он уже провёл встречи с премьер-министром Венгрии Орбаном, президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьером Таиланда Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом. А на завтра у президента РФ запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Сегодня главы России и Китая сфотографировались вместе.
ТАСС / POOL / Григорий Сысоев