"Изоляция России — это миф": Политолог раскрыл значение визита Путина на форум в Китае
Политолог Мезюхо: Визит Путина на форум в Китае развеял миф об изоляции России
Церемония официальной встречи глав делегаций – участниц форума "Один пояс — один путь". Обложка © Кremlin.ru
Утверждения о международной изоляции России являются не более чем мифом, что доказывает визит главы государства Владимира Путина в Китай и сотрудничество с другими странами в рамках политики многополярности. Такое заявление сделал политолог Иван Мезюхо.
"Я думаю, ключевая тема обсуждения для российской стороны — сотрудничество с разными государствами в рамках политики многополярности. <...> Визит Путина в Китай и его насыщенная программа в очередной раз свидетельствуют о том, что никакой международной изоляции России и её президента не существует, это миф", — сказал он в беседе с телеканалом "360".
По словам политолога, визит Путина в Китай имеет большое значение для отношений двух стран и лишний раз доказывает, что Пекин не собирается присоединяться к антироссийским санкциям, занимая "взвешенную с точки зрения своих нацинтересов позицию" относительно конфликта на Украине. Мезюхо добавил, что главы различных государств также стремятся наладить контакты и экономическое сотрудничество с Москвой.
Как сообщал Лайф, третий международный форум "Один пояс — один путь" проходит в Пекине с 17 по 18 октября. Известно, что российский лидер Владимир Путин на полях мероприятия 18 октября проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава государства уже встретился с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также с премьером Таиланда Сеттхой Тхависином.