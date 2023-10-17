"Изоляция России — это миф": Политолог раскрыл значение визита Путина на форум в Китае

Утверждения о международной изоляции России являются не более чем мифом, что доказывает визит главы государства Владимира Путина в Китай и сотрудничество с другими странами в рамках политики многополярности. Такое заявление сделал политолог Иван Мезюхо.

"Я думаю, ключевая тема обсуждения для российской стороны — сотрудничество с разными государствами в рамках политики многополярности. <...> Визит Путина в Китай и его насыщенная программа в очередной раз свидетельствуют о том, что никакой международной изоляции России и её президента не существует, это миф", — сказал он в беседе с телеканалом "360".