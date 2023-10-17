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17 октября, 07:42

В Пекине начались переговоры Путина и президента Вьетнама

В Пекине начались переговоры президента РФ Владимира Путина и его вьетнамского коллеги Во Ван Тхыонга. С этой встречи стартовала рабочая программа двухдневного визита российского лидера в столицу Китая.

В Пекине начались переговоры президента РФ Владимира Путина и его вьетнамского коллеги Во Ван Тхыонга. Видео © t.me / news_kremlin

Известно, что переговоры президентов России и Вьетнама проходят в государственной резиденции "Дяоюйтай". После этого у Путина запланирован ряд других двусторонних встреч.

В Кремле ожидают, что в Пекине Путин и Си Цзиньпин смогут побеседовать тет-а-тет

В Кремле ожидают, что в Пекине Путин и Си Цзиньпин смогут побеседовать тет-а-тет

Напомним, президент РФ Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс — один путь". Его тема: "Высококачественное строительство "Одного пояса — одного пути", совместное достижение общего развития и процветания". На полях форума в Пекине президент РФ Владимир Путин намерен провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Обложка ©

ТАСС / Артём Иванов

Илья Суриков
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