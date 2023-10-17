Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс — один путь"
Глава государства Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс — один путь". В столице Китая президент России пробудет два дня — 17 и 18 октября.
Глава государства Владимир Путин прибыл в Китай для участия в форуме "Один пояс — один путь". Видео © LIFE
Самолёт российского лидера приземлился в пекинском международном аэропорту Шоуду, где его встретили члены китайской делегации.
Как сообщал Лайф, третий международный форум "Один пояс — один путь" состоится в Пекине 17–18 октября. Известно, что российский лидер Владимир Путин на полях мероприятия 18 октября проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, глава государства встретится с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьером Таиланда Сеттхой Тхависином, а также лидерами Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и Лаоса Тхонглуном Сисулитом.
ТАСС / Михаил Климентьев