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17 октября, 01:52

Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс — один путь"

Глава государства Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс — один путь". В столице Китая президент России пробудет два дня — 17 и 18 октября.

Глава государства Владимир Путин прибыл в Китай для участия в форуме "Один пояс — один путь". Видео © LIFE

Самолёт российского лидера приземлился в пекинском международном аэропорту Шоуду, где его встретили члены китайской делегации.

Как сообщал Лайф, третий международный форум "Один пояс — один путь" состоится в Пекине 17–18 октября. Известно, что российский лидер Владимир Путин на полях мероприятия 18 октября проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, глава государства встретится с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьером Таиланда Сеттхой Тхависином, а также лидерами Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

Лавров рассказал о предстоящей встрече Путина и Си Цзиньпина

Лавров рассказал о предстоящей встрече Путина и Си Цзиньпина

Обложка ©

ТАСС / Михаил Климентьев

Оксана Попова
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