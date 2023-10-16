Лавров рассказал о предстоящей встрече Путина и Си Цзиньпина
Лавров: Путин и Си Цзиньпин обсудят отношения России и Китая во всей полноте
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (справа налево). Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Глава государства Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения во всей полноте в ходе визита российского лидера в Пекин. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров на переговорах с китайским коллегой Ван И.
В ходе диалога Лавров заявил, что рад вновь посетить Пекин накануне прибытия в Китай Владимира Путина и обменяться мнениями по двусторонним вопросам, которые находятся на подъёме.
"Прежде всего, хотел бы ещё раз поздравить с отмечавшейся недавно 74-й годовщиной образования КНР и установления дипломатических отношений между нашими странами. И, безусловно, это отношения, которые находятся на подъёме, и президенты, когда встретятся завтра, послезавтра, обсудят их во всей полноте", — подчеркнул Лавров.
Третий международный форум "Один пояс — один путь" состоится в Пекине 17–18 октября. Ожидается, что в церемонии открытия примет участие председатель КНР Си Цзиньпин. Кроме того, в ходе мероприятия запланирован ряд двусторонних встреч с прибывшими лидерами стран. Участие в форуме примет президент России Владимир Путин. В Кремле ожидают, что в Пекине Путин и Си Цзиньпин смогут побеседовать тет-а-тет.