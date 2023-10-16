Лавров рассказал о предстоящей встрече Путина и Си Цзиньпина

Глава государства Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения во всей полноте в ходе визита российского лидера в Пекин. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров на переговорах с китайским коллегой Ван И.

В ходе диалога Лавров заявил, что рад вновь посетить Пекин накануне прибытия в Китай Владимира Путина и обменяться мнениями по двусторонним вопросам, которые находятся на подъёме.