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16 октября, 01:06

Лавров прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс — один путь"

<p>Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Пекин. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/MID_Russia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД РФ</a></p>

Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Пекин. Обложка © t.me / МИД РФ

Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в составе российской делегации в Пекин для участия в международном форуме "Один пояс — один путь". Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Пекин. Фото © t.me / МИД РФ

Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Пекин. Фото © t.me / МИД РФ

Третий международный форум "Один пояс — один путь" состоится в Пекине 17–18 октября. Ожидается, что в церемонии открытия примет участие председатель КНР Си Цзиньпин. Кроме того, в ходе мероприятия запланирован ряд двусторонних встреч с прибывшими лидерами стран. Участие в форуме примет президент России Владимир Путин.

В Кремле ожидают, что в Пекине Путин и Си Цзиньпин смогут побеседовать тет-а-тет

В Кремле ожидают, что в Пекине Путин и Си Цзиньпин смогут побеседовать тет-а-тет

Ранее Лайф сообщал, что Китай не стал приглашать на форум "Один пояс — один путь" глав ряда стран Запада. По данным газеты Global Times, большую часть приглашений на форум получили лидеры развивающихся государств.

Оксана Попова
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