Лавров прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс — один путь"
Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Пекин. Обложка © t.me / МИД РФ
Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в составе российской делегации в Пекин для участия в международном форуме "Один пояс — один путь". Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.
Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Пекин. Фото © t.me / МИД РФ
Третий международный форум "Один пояс — один путь" состоится в Пекине 17–18 октября. Ожидается, что в церемонии открытия примет участие председатель КНР Си Цзиньпин. Кроме того, в ходе мероприятия запланирован ряд двусторонних встреч с прибывшими лидерами стран. Участие в форуме примет президент России Владимир Путин.
Ранее Лайф сообщал, что Китай не стал приглашать на форум "Один пояс — один путь" глав ряда стран Запада. По данным газеты Global Times, большую часть приглашений на форум получили лидеры развивающихся государств.