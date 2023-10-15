В Кремле ожидают, что в Пекине Путин и Си Цзиньпин смогут побеседовать тет-а-тет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин наверняка найдут время для доверительной беседы тет-а-тет во время визита российского лидера в Пекин на форум "Один пояс — один путь". Он добавил, что у председателя КНР будет очень много гостей, а Путин будет главным гостем.

"Но в том, что они найдут время для того, чтобы доверительно пообщаться с глазу на глаз, у меня нет сомнений", — отметил Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Песков также добавил, что на предстоящих переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпина международные темы будут в числе главных. По его словам, Россия и Китай играют существенную роль в международных делах. Пресс-секретарь лидера РФ добавил, что Москву и Пекин объединяют интеграционные процессы и множество общих организаций, "привлекательность которых в глазах мирового сообщества растёт".