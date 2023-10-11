Регион

Уведомления отключены

11 октября, 01:42

Стали известны даты проведения форума "Один пояс — один путь" в Пекине

Третий форум "Один пояс — один путь" пройдёт в Пекине 17–18 октября

<p>Участники второго международного форума "Один пояс — один путь". Пекин, 2019 год. Обложка ©<a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/60378/photos/58709" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> kremlin.ru </a></p>

Участники второго международного форума "Один пояс — один путь". Пекин, 2019 год. Обложка © kremlin.ru

Стала известна дата проведения третьего международного форума "Один пояс — один путь" в Китае. По данным агентства Синьхуа, он состоится в Пекине 17–18 октября.

Ожидается, что в церемонии открытия форума примет участие председатель КНР Си Цзиньпин. Кроме того, в ходе мероприятия запланирован ряд двусторонних встреч с прибывшими лидерами стран.

Вучич и Додик заявили о желании встретиться с Путиным в октябре в Китае

Вучич и Додик заявили о желании встретиться с Путиным в октябре в Китае

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что собирается в октябре посетить мероприятие "Один пояс — один путь" в Китае по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Также известно, что Пекин не стал приглашать на форум лидеров ряда западных стран.

Оксана Попова
  • Новости
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров