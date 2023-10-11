Стали известны даты проведения форума "Один пояс — один путь" в Пекине
Третий форум "Один пояс — один путь" пройдёт в Пекине 17–18 октября
Участники второго международного форума "Один пояс — один путь". Пекин, 2019 год. Обложка © kremlin.ru
Стала известна дата проведения третьего международного форума "Один пояс — один путь" в Китае. По данным агентства Синьхуа, он состоится в Пекине 17–18 октября.
Ожидается, что в церемонии открытия форума примет участие председатель КНР Си Цзиньпин. Кроме того, в ходе мероприятия запланирован ряд двусторонних встреч с прибывшими лидерами стран.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что собирается в октябре посетить мероприятие "Один пояс — один путь" в Китае по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Также известно, что Пекин не стал приглашать на форум лидеров ряда западных стран.