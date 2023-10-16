Названа дата встречи Путина и Си Цзиньпина

Российский лидер Владимир Путин на полях форума "Один пояс — один путь" в Пекине 18 октября встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

"Скоро будет поездка в Китай — уже в ближайшие часы. Для нас особый интерес представляет то, что в рамках третьего международного форума "Один пояс — один путь" состоятся переговоры нашего президента с председателем КНР Си Цзиньпином", — отметил он в беседе с журналистами.

Ушаков уточнил, что в среду примерно в 9:30 (4:30 мск) запланирована встреча глав делегаций, фотографирование, а через полчаса после этого — церемония открытия форума, в ходе которой, в частности, выступят Си Цзиньпин и Владимир Путин. Затем пройдёт двухсторонняя часть визита. По словам Ушакова, российского лидера пригласили в качестве главного гостя, за что помощник президента выразил признательность руководству КНР.