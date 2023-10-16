Названа дата встречи Путина и Си Цзиньпина
Помощник президента Ушаков: Путин 18 октября встретится с Си Цзиньпином в Пекине
Российский лидер Владимир Путин на полях форума "Один пояс — один путь" в Пекине 18 октября встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Скоро будет поездка в Китай — уже в ближайшие часы. Для нас особый интерес представляет то, что в рамках третьего международного форума "Один пояс — один путь" состоятся переговоры нашего президента с председателем КНР Си Цзиньпином", — отметил он в беседе с журналистами.
Ушаков уточнил, что в среду примерно в 9:30 (4:30 мск) запланирована встреча глав делегаций, фотографирование, а через полчаса после этого — церемония открытия форума, в ходе которой, в частности, выступят Си Цзиньпин и Владимир Путин. Затем пройдёт двухсторонняя часть визита. По словам Ушакова, российского лидера пригласили в качестве главного гостя, за что помощник президента выразил признательность руководству КНР.
Также известно, что Путин в ходе визита встретится с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьером Таиланда Сеттха Тхависином, а также лидерами Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и Лаоса Тхонглуном Сисулитом. По мнению Ушакова, список встреч ещё будет дополняться.
Как сообщал Лайф, третий международный форум "Один пояс — один путь" состоится в Пекине 17–18 октября. В Кремле сообщили, что в Пекине Путин и Си Цзиньпин смогут побеседовать тет-а-тет. А в МИД РФ отметили, что лидеры обсудят отношения России и Китая во всей полноте.
ТАСС / POOL / Алексей Майшев