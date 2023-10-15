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15 октября, 04:11

Путин назвал присущие Си Цзиньпину черты настоящего мирового лидера

<p>Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин высоко оценил роль председателя КНР Си Цзиньпина на мировой арене, отметив его способность смотреть в будущее. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая.

"Это, конечно, один из признанных мировых лидеров. [Он] не принимает решения сиюминутного характера на основе какой-то конъюнктуры текущей. Он оценивает ситуацию, анализирует и смотрит в будущее", — заметил Путин.

По его мнению, именно эти черты отличают настоящего мирового лидера от "временщиков", которые приходят на пять минут для того, чтобы покрасоваться на международной площадке, и исчезают так же незаметно. Российский президент считает Си Цзиньпина основательным, спокойным, но деловым и надёжным партнёром.

"Если мы с ним о чём-то договариваемся, можно быть уверенным в том, что наши договорённости будут исполняться — с обеих сторон причём", — подчеркнул Путин.

Путин собирается встретиться с Си Цзиньпином в октябре в Пекине

Путин собирается встретиться с Си Цзиньпином в октябре в Пекине

Также в интервью президент России рассказал, что предложения Москвы в рамках Евразийского экономического союза точно совпадают с идеями Китая по расширению проекта "Один пояс, один путь". Он заметил, что РФ и КНР сообща работают в этом направлении.

Андрей Бражников
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