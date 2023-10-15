Путин отметил совпадение идей России и Китая по Евразии
Путин: Экономические идеи России и Китая по Евразии полностью совпадают
Предложения России в рамках Евразийского экономического союза точно совпадают с идеями Китая по расширению проекта "Один пояс, один путь". Такое заявление в интервью China Central Television сделал президент РФ Владимир Путин.
"Наши собственные идеи по поводу развития Евразийского экономического союза, например строительства "Большой Евразии", они полностью совпадают с китайскими идеями в рамках предложенного сотрудничества "Один пояс, один путь", — отметил российский лидер.
Путин напомнил, что Москва и Пекин сообща работают в этом направлении. Совместная экономическая деятельность двух государств продлится и далее, подчеркнул президент.
Форум "Один пояс — один путь" в этом году пройдёт в третий раз. Он состоится в китайской столице на следующей неделе, с 17 по 18 октября. Его темой станет "Высококачественное строительство "Одного пояса — одного пути", совместное достижение общего развития и процветания". На полях форума в Пекине Путин намерен провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент РФ подтвердил эту информацию. При этом Китай не стал приглашать на форум "Один пояс — один путь" глав ряда стран Запада.