Путин отметил совпадение идей России и Китая по Евразии

Предложения России в рамках Евразийского экономического союза точно совпадают с идеями Китая по расширению проекта "Один пояс, один путь". Такое заявление в интервью China Central Television сделал президент РФ Владимир Путин.

"Наши собственные идеи по поводу развития Евразийского экономического союза, например строительства "Большой Евразии", они полностью совпадают с китайскими идеями в рамках предложенного сотрудничества "Один пояс, один путь", — отметил российский лидер.