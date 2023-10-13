Путин заявил об изменении структуры экономики России, чего давно не было
В российской экономике происходят масштабные изменения, благодаря чему страна теперь может самостоятельно производить то, что раньше можно было купить лишь за границей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании в узком составе на саммите СНГ.
"Что очень важно — меняется структура российской экономики, мы таких структурных изменений давно не наблюдали. <...> То, что мы раньше закупали в больших количествах за рубежом, — не всё, конечно, это невозможно сделать всё в один удар, — но многое уже начинает производиться в Российской Федерации", — сказал глава государства.
Российский лидер также добавил, что в структуре роста 3% остаётся за нефтегазовым сектором и 43% приходится на промышленное производство.
В ходе заседания президент России назвал устойчивой ситуацию в отечественной экономике. Владимир Путин подчеркнул, что в нашей стране укрепляются базовые, фундаментальные условия для развития отношений со странами Содружества Независимых Государств.
ТАСС / Сергей Бобылев