Регион

Уведомления отключены

13 октября, 09:35

Путин заявил об изменении структуры экономики России, чего давно не было

В российской экономике происходят масштабные изменения, благодаря чему страна теперь может самостоятельно производить то, что раньше можно было купить лишь за границей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании в узком составе на саммите СНГ.

"Что очень важно — меняется структура российской экономики, мы таких структурных изменений давно не наблюдали. <...> То, что мы раньше закупали в больших количествах за рубежом, — не всё, конечно, это невозможно сделать всё в один удар, — но многое уже начинает производиться в Российской Федерации", — сказал глава государства.

Российский лидер также добавил, что в структуре роста 3% остаётся за нефтегазовым сектором и 43% приходится на промышленное производство.

Путин заявил, что экономика РФ преодолела все проблемы, возникшие из-за санкций

Путин заявил, что экономика РФ преодолела все проблемы, возникшие из-за санкций

В ходе заседания президент России назвал устойчивой ситуацию в отечественной экономике. Владимир Путин подчеркнул, что в нашей стране укрепляются базовые, фундаментальные условия для развития отношений со странами Содружества Независимых Государств.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Экономика РФ
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров