Орбан на встрече с Путиным признался, что Венгрия никогда не хотела противостоять России

Будапешт никогда не хотел противостоять Москве, а, наоборот, всегда выступал за расширение контактов. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он подчеркнул, что российско-венгерские отношения очень много потеряли из-за специальной военной операции (СВО) и санкций, но Будапешт старается "спасти всё, что можно".

Путин провёл переговоры с Орбаном в Китае. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимные наилучшие контакты. <...> Из-за СВО и санкций наши отношения, к сожалению, много потерпели [ущерба]", — сказал глава венгерского кабмина на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

В заключение Орбан также поблагодарил Путина за то, что "Росатом" остаётся венгерским партнёром.