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17 октября, 10:12

Орбан на встрече с Путиным признался, что Венгрия никогда не хотела противостоять России

Орбан: Отношения Венгрии и России много потеряли из-за СВО и санкций

<p>Путин и Орбан на переговорах в Пекине. Обложка © ТАСС / POOL / Григорий Сысоев</p>

Путин и Орбан на переговорах в Пекине. Обложка © ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Будапешт никогда не хотел противостоять Москве, а, наоборот, всегда выступал за расширение контактов. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он подчеркнул, что российско-венгерские отношения очень много потеряли из-за специальной военной операции (СВО) и санкций, но Будапешт старается "спасти всё, что можно".

Путин провёл переговоры с Орбаном в Китае. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимные наилучшие контакты. <...> Из-за СВО и санкций наши отношения, к сожалению, много потерпели [ущерба]", — сказал глава венгерского кабмина на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

В заключение Орбан также поблагодарил Путина за то, что "Росатом" остаётся венгерским партнёром.

В Кремле ожидают, что в Пекине Путин и Си Цзиньпин смогут побеседовать тет-а-тет

В Кремле ожидают, что в Пекине Путин и Си Цзиньпин смогут побеседовать тет-а-тет

Ранее Лайф сообщал, что на переговоры к Путину приехал премьер Венгрии. И что важно — встреча прошла не на полях саммита, Орбан приехал именно в резиденцию российского лидера в Пекине.

Напомним, Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс — один путь". Его тема: "Высококачественное строительство "Одного пояса — одного пути", совместное достижение общего развития и процветания". На полях форума в Пекине президент РФ Владимир Путин намерен провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Наталья Исакова
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