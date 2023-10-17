Путин провёл переговоры в Пекине с премьером Венгрии Орбаном

Президент России Владимир Путин, прибывший во вторник в Китай, провёл встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в телеграм-канале, опубликовав видео с автомобилем главы венгерского кабмина у резиденции российского лидера.

Кадры с автомобилем Орбана у резиденции Путина в Пекине. Видео © Telegram / Зарубин

"От этих кадров некоторые западные политики вполне могут оказаться на грани сердечного приступа. На переговоры к Путину приехал лидер одной из европейских стран — премьер Венгрии. И, что важно, встреча не на полях саммита. Орбан приехал именно в резиденцию Путина", — написал в комментарии под роликом Зарубин.

Сам Путин в начале встречи с Орбаном заявил: хотя "возможности для поддержания контактов" ограничены на фоне нынешних геополитических условий, со многими европейскими государствами у России отношения продолжают сохраняться и развиваться, а Венгрия как раз одна из этих стран.

"Отношения между Венгрией и Россией на протяжении последних десятилетий строились исключительно на основе учёта интересов друг друга, опираясь на всё позитивное, что досталось нам из прошлого. Это касается значительного количества направлений деятельности, прежде всего экономики", — отметил российский лидер в ходе переговоров.