Премьер Таиланда пришёл на встречу с Путиным в розовых носках
Путин встретился с премьером Таиланда Сеттхой Тхависином в Пекине
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьером Таиланда Сеттхой Тхависином в Пекине. Обложка © LIFE
Президент России Владимир Путин встретился с премьером Таиланда Сеттхой Тхависином в Пекине. Многие журналисты обратили внимание на то, что азиатский политик подошёл к протоколу нетривиально — на переговоры он пришёл в розовых носках.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьером Таиланда Сеттхой Тхависином в Пекине. Видео © LIFE
ПремьерТаиланда Сеттха Тхависин пришёл на встречу с Путиным в розовых носках. Фото © LIFE
В ходе беседы Путин отметил, что Таиланд является старейшим партнёром России в Юго-Восточной Азии. Президент также напомнил, что в 2022 году исполнилось 125 лет с момента установления дипломатических отношений между странами.
"В основе наших отношений всегда были взаимное уважение, дружба и учёт интересов друг друга. И до сих пор отношения между нашими странами развиваются многопланово: и в гуманитарной, и в экономической сфере, и в политической области", — подчеркнул глава государства.
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Как сообщал Лайф, третий международный форум "Один пояс — один путь" проходит в Пекине с 17 по 18 октября. Известно, что российский лидер Владимир Путин на полях мероприятия 18 октября проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава государства уже встретился с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Кроме того, запланированы переговоры с лидерами Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и Лаоса Тхонглуном Сисулитом.