Премьер Таиланда пришёл на встречу с Путиным в розовых носках

Президент России Владимир Путин встретился с премьером Таиланда Сеттхой Тхависином в Пекине. Многие журналисты обратили внимание на то, что азиатский политик подошёл к протоколу нетривиально — на переговоры он пришёл в розовых носках.

Президент РФ Владимир Путин встретился с премьером Таиланда Сеттхой Тхависином в Пекине. Видео © LIFE

ПремьерТаиланда Сеттха Тхависин пришёл на встречу с Путиным в розовых носках. Фото © LIFE

В ходе беседы Путин отметил, что Таиланд является старейшим партнёром России в Юго-Восточной Азии. Президент также напомнил, что в 2022 году исполнилось 125 лет с момента установления дипломатических отношений между странами.