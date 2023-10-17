"Рассвет и новизна": Флорист раскрыл символизм белых цветов на встрече Путина и лидера Вьетнама в Пекине

Белые цветы на переговорах президента России Владимира Путина и лидера Вьетнама Во Ван Тхыонга в Пекине символизируют свежесть и рассвет чего-то нового. Об этом в беседе с Лайфом заявил член Национальной гильдии флористов Александр Поляшов.

"Эта композиция, она удачно вписалась в этот интерьер, и она, знаете, вот эту всю строгость мероприятия уводит на себя, она служит таким неким бело-зелёным акцентом. Тут есть белые розы, белый лизиантус, белая гвоздика Грин трик, вибурнум, рускус. В общем, композиция в целом очень долгоиграющая. И очень так по форме хорошо сделано", — отметил эксперт.

Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг и президент России Владимир Путин на переговорах в Пекине. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Поляшов пояснил, что белый цвет и зелёный цвет во флористике символизируют свежесть. По словам флориста, это можно прочесть как рассвет чего-то нового, ведь бело-зелёная цветовая гамма выражает новизну и рождение.