"Рассвет и новизна": Флорист раскрыл символизм белых цветов на встрече Путина и лидера Вьетнама в Пекине
Флорист Поляшов: Белые цветы на встрече Путина и Во Ван Тхыонга выражают новизну
Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг и президент России Владимир Путин на переговорах в Пекине. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Белые цветы на переговорах президента России Владимира Путина и лидера Вьетнама Во Ван Тхыонга в Пекине символизируют свежесть и рассвет чего-то нового. Об этом в беседе с Лайфом заявил член Национальной гильдии флористов Александр Поляшов.
"Эта композиция, она удачно вписалась в этот интерьер, и она, знаете, вот эту всю строгость мероприятия уводит на себя, она служит таким неким бело-зелёным акцентом. Тут есть белые розы, белый лизиантус, белая гвоздика Грин трик, вибурнум, рускус. В общем, композиция в целом очень долгоиграющая. И очень так по форме хорошо сделано", — отметил эксперт.
Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг и президент России Владимир Путин на переговорах в Пекине. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Поляшов пояснил, что белый цвет и зелёный цвет во флористике символизируют свежесть. По словам флориста, это можно прочесть как рассвет чего-то нового, ведь бело-зелёная цветовая гамма выражает новизну и рождение.
"Композиция по настроению своему, по характеру благодаря общей такой чёткой форме, она получилась очень сдержанной и официальной, потому что вот как раз официальная флористика подразумевает не раскидистые формы, а что-то чёткое. Сдержанная, заключённая в определённую форму", — добавил собеседник Лайфа, отметив, что бело-зелёная цветовая гамма в таком контексте использована с любовью.
Напомним, встреча с президентом Вьетнама стала первой для российского лидера в ходе двухдневного визита в Китай. Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс — один путь". Его тема: "Высококачественное строительство "Одного пояса — одного пути", совместное достижение общего развития и процветания". На полях форума в Пекине Путин намерен провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.