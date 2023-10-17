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17 октября, 11:49

Путин, как главный гость форума в Пекине, на фотографировании встал рядом с Си Цзиньпином

Путин приехал на встречу участников форума "Один пояс — один путь"

Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию официальной встречи глав делегаций – участников форума "Один пояс — один путь" и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Позднее все участники мероприятия сделали совместное фото.

Путин, Си Цзиньпин и остальные участники форума в Пекине на церемонии официального фотографирования. Видео © LIFE

На кадрах, снятых в Пекине, видно, как Си Цзиньпин и Путин пожимают друг другу руки, после чего делают совместный снимок. Вскоре к ним присоединяются другие участники форума, и их ещё раз фотографируют. Примечательно, что Путин, как главный гость мероприятия, стоял справа от лидера КНР.

Как сообщал Лайф, третий международный форум "Один пояс — один путь" проходит в Пекине с 17 по 18 октября. Известно, что российский лидер Владимир Путин на полях мероприятия 18 октября проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава государства уже встретился с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьером Венгрии Виктором Орбаном, а также с премьером Таиланда Сеттхой Тхависином.

В Кремле ожидают, что в Пекине Путин и Си Цзиньпин смогут побеседовать тет-а-тет

В Кремле ожидают, что в Пекине Путин и Си Цзиньпин смогут побеседовать тет-а-тет

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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