Путин, как главный гость форума в Пекине, на фотографировании встал рядом с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию официальной встречи глав делегаций – участников форума "Один пояс — один путь" и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Позднее все участники мероприятия сделали совместное фото.

На кадрах, снятых в Пекине, видно, как Си Цзиньпин и Путин пожимают друг другу руки, после чего делают совместный снимок. Вскоре к ним присоединяются другие участники форума, и их ещё раз фотографируют. Примечательно, что Путин, как главный гость мероприятия, стоял справа от лидера КНР.