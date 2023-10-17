Кремль отреагировал на жажду Байдена "подавить" Россию и Путина

Стремление Запада подавить Россию и её президента Владимира Путина для Кремля не новость, но все эти попытки заведомо обречены на провал. Такое заявление в беседе с журналистами во вторник, 17 октября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что рано или поздно американскому президенту Джо Байдену, как и многим европейским лидерам, придётся объясняться за это перед своими налогоплательщиками. Ведь это их деньги они тратят на борьбу с Россией, которая не принесла и не принесёт никакого результата.

"И Байден делает такие заявления, и европейские лидеры. Они все хотят подавлять Россию, все хотят подавлять Путина. Они с трудом могут объяснить, зачем это нужно", — отметил Песков во время общения с представителями прессы в кулуарах форума "Один пояс — один путь", проходящего в Китае.