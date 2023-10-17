Кремль отреагировал на жажду Байдена "подавить" Россию и Путина
Пресс-секретарь президента Песков: Запад давно хочет подавить Россию и Путина
Стремление Запада подавить Россию и её президента Владимира Путина для Кремля не новость, но все эти попытки заведомо обречены на провал. Такое заявление в беседе с журналистами во вторник, 17 октября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что рано или поздно американскому президенту Джо Байдену, как и многим европейским лидерам, придётся объясняться за это перед своими налогоплательщиками. Ведь это их деньги они тратят на борьбу с Россией, которая не принесла и не принесёт никакого результата.
"И Байден делает такие заявления, и европейские лидеры. Они все хотят подавлять Россию, все хотят подавлять Путина. Они с трудом могут объяснить, зачем это нужно", — отметил Песков во время общения с представителями прессы в кулуарах форума "Один пояс — один путь", проходящего в Китае.
Ранее, говоря о целях возможного второго срока на посту главы Штатов, Байден сообщил, что намерен урегулировать конфликт на Ближнем Востоке и "подавить" российское руководство. Он утверждает, что у США есть большие возможности сделать мир лучше.