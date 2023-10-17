Президент Монголии пригласил Путина посетить страну

В ходе визита в Китай российский лидер Владимир Путин провёл встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Стороны обсудили разные сферы сотрудничества, а Хурэлсух пригласил президента РФ посетить Монголию в следующем году во время празднования годовщины битвы на реке Халхин-Голе.

"В следующем году будет 85-летие нашей совместной победы на Халхин-Голе. Я ещё раз подтверждаю своё приглашение вам посетить нашу прекрасную страну с государственным визитом во время празднования этого юбилея", — сказал он.