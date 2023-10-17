Президент Монголии пригласил Путина посетить страну
Путин встретился с президентом Монголии
Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Фото © LIFE
В ходе визита в Китай российский лидер Владимир Путин провёл встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Стороны обсудили разные сферы сотрудничества, а Хурэлсух пригласил президента РФ посетить Монголию в следующем году во время празднования годовщины битвы на реке Халхин-Голе.
"В следующем году будет 85-летие нашей совместной победы на Халхин-Голе. Я ещё раз подтверждаю своё приглашение вам посетить нашу прекрасную страну с государственным визитом во время празднования этого юбилея", — сказал он.
Также президент Монголии призвал не забывать исторический подвиг русского народа, который спас мир от фашизма.
Напомним, сегодня, 17 октября, Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс — один путь". В столице Китая президент России пробудет два дня. Глава государства уже провёл встречи с премьер-министром Венгрии Орбаном, президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и премьером Таиланда в Пекине. Многие журналисты обратили внимание на то, что азиатский политик подошёл к протоколу нетривиально — на переговоры он явился в нежно-розовых носках. Также все лидеры поучаствовали в церемонии фотографирования форума "Один пояс — один путь".