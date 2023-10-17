Эксперт расшифровал скрытый смысл розовых носков премьера Таиланда на встрече с Путиным
Стилист Дубинин: Розовые носки премьера Таиланда кричат о доверии Путину
Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин, придя на встречу с Владимиром Путиным в розовых носках, продемонстрировал президенту России своё доверие. Такое мнение озвучил в беседе с Лайфом стилист Владимир Дубинин.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьером Таиланда Сеттхой Тхависином в Пекине. Видео © LIFE
Он отметил, что Таиланд — страна тёплая, солнечная, богатая яркими красками, в том числе в одежде местного населения. На контрасте это, конечно, цепляет взгляд.
"Розовый цвет здесь — это доверие, своеобразное успокоительное средство, облегчение любых возможных стрессовых ситуаций", — резюмировал собеседник Лайфа.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин встретился с премьером Таиланда в Пекине. Многие журналисты обратили внимание на то, что азиатский политик подошёл к протоколу нетривиально — на переговоры он явился в нежно-розовых носках.
LIFE