Путин поговоркой ответил на желание Байдена "подавить" его и дал президенту США совет
Путин призвал Байдена учиться, чтобы не было стремления никого подавлять
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал желание президента США Джо Байдена "подавить" его. В беседе с журналистом Павлом Зарубиным в Пекине он назвал американского лидера одним из наиболее опытных политиков в мире по времени пребывания в высших эшелонах власти. При этом Путин подчеркнул, что подавить интересы РФ невозможно, их придётся учитывать.
Путин ответил на желание Байдена "подавить" его. Видео © LIFE
"Век живи — век учись, надо учиться, тогда не будет стремления никого подавлять, что приводит к проблемам. Надо научиться уважать других и уметь искать компромиссы", — добавил глава государства.
Как сообщал Лайф, говоря о целях возможного второго срока на посту главы Штатов, Байден сообщил, что намерен урегулировать конфликт на Ближнем Востоке и "подавить" российское руководство. Он утверждал, что у США есть большие возможности сделать мир лучше. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на скандальное заявление Байдена. Политик напомнил о деменции американского лидера, иронично назвав её полезной вещью.
ТАСС / Сергей Гунеев / POOL