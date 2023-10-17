Путин поговоркой ответил на желание Байдена "подавить" его и дал президенту США совет

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал желание президента США Джо Байдена "подавить" его. В беседе с журналистом Павлом Зарубиным в Пекине он назвал американского лидера одним из наиболее опытных политиков в мире по времени пребывания в высших эшелонах власти. При этом Путин подчеркнул, что подавить интересы РФ невозможно, их придётся учитывать.

Путин ответил на желание Байдена "подавить" его. Видео © LIFE

"Век живи — век учись, надо учиться, тогда не будет стремления никого подавлять, что приводит к проблемам. Надо научиться уважать других и уметь искать компромиссы", — добавил глава государства.