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17 октября, 17:13

Путин поговоркой ответил на желание Байдена "подавить" его и дал президенту США совет

Путин призвал Байдена учиться, чтобы не было стремления никого подавлять

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал желание президента США Джо Байдена "подавить" его. В беседе с журналистом Павлом Зарубиным в Пекине он назвал американского лидера одним из наиболее опытных политиков в мире по времени пребывания в высших эшелонах власти. При этом Путин подчеркнул, что подавить интересы РФ невозможно, их придётся учитывать.

Путин ответил на желание Байдена "подавить" его. Видео © LIFE

"Век живи — век учись, надо учиться, тогда не будет стремления никого подавлять, что приводит к проблемам. Надо научиться уважать других и уметь искать компромиссы", — добавил глава государства.

Кремль отреагировал на жажду Байдена "подавить" Россию и Путина

Кремль отреагировал на жажду Байдена "подавить" Россию и Путина

Как сообщал Лайф, говоря о целях возможного второго срока на посту главы Штатов, Байден сообщил, что намерен урегулировать конфликт на Ближнем Востоке и "подавить" российское руководство. Он утверждал, что у США есть большие возможности сделать мир лучше. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на скандальное заявление Байдена. Политик напомнил о деменции американского лидера, иронично назвав её полезной вещью.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Гунеев / POOL

Никита Осипов
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