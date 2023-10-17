В Палестине заявили о гибели 500 человек при ударе Израиля по госпиталю

Не менее 500 человек погибло при израильском авиаударе по больнице в секторе Газа, многие ещё остаются под обломками. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя Минздрава анклава.

Кадры из разрушенной больницы в секторе Газа, где погибло около 500 человек. Видео © Telegram / Mustafa Albayed RT

"Более 500 жертв при обстреле больницы "Аль-Ахли Аль-Маадани", — сказал представитель Минздрава Газы.