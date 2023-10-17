В Палестине заявили о гибели 500 человек при ударе Израиля по госпиталю
Al Jazeera: Более 500 человек погибло при авиаударе Израиля по больнице в Газе
Не менее 500 человек погибло при израильском авиаударе по больнице в секторе Газа, многие ещё остаются под обломками. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя Минздрава анклава.
Кадры из разрушенной больницы в секторе Газа, где погибло около 500 человек. Видео © Telegram / Mustafa Albayed RT
"Более 500 жертв при обстреле больницы "Аль-Ахли Аль-Маадани", — сказал представитель Минздрава Газы.
На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как масштабный взрыв буквально уничтожил здание больницы. Как отмечают журналисты телеканала, это был самый смертоносный удар Израиля в отношении палестинских мирных жителей за всю историю 75-летнего конфликта между странами. Реакции Тель-Авива пока не последовало.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. Затем в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. Количество погибших в результате боевых действий с обеих сторон уже идёт на тысячи.
Кадр из видео Telegram / Mustafa Albayed RT