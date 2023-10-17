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17 октября, 18:15

В Палестине заявили о гибели 500 человек при ударе Израиля по госпиталю

Al Jazeera: Более 500 человек погибло при авиаударе Израиля по больнице в Газе

Не менее 500 человек погибло при израильском авиаударе по больнице в секторе Газа, многие ещё остаются под обломками. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя Минздрава анклава.

Кадры из разрушенной больницы в секторе Газа, где погибло около 500 человек. Видео © Telegram / Mustafa Albayed RT

"Более 500 жертв при обстреле больницы "Аль-Ахли Аль-Маадани", — сказал представитель Минздрава Газы.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как масштабный взрыв буквально уничтожил здание больницы. Как отмечают журналисты телеканала, это был самый смертоносный удар Израиля в отношении палестинских мирных жителей за всю историю 75-летнего конфликта между странами. Реакции Тель-Авива пока не последовало.

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Армия Израиля ночью атаковала более 200 военных объектов в секторе Газа

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. Затем в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. Количество погибших в результате боевых действий с обеих сторон уже идёт на тысячи.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Mustafa Albayed RT

Наталья Исакова
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