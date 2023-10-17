Армия Израиля ночью атаковала более 200 военных объектов в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшую ночь атаковала более 200 военных объектов в секторе Газа. Об этом в телеграм-канале сообщила армейская пресс-служба.
"За ночь Армия обороны Израиля атаковала более 200 военных террористических объектов организаций ХАМАС и "Исламский джихад" на всей территории сектора Газа", — указано в сообщении.
Как уточняется, израильская авиация нанесла удар по штабу ХАМАС и убила военного агента радикального движения. Кроме того, удары были нанесены по складам боеприпасов и банку, который использовался для финансирования террористической деятельности.
Лайф напоминает, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. Также ХАМАС ранее заявляло, что среди заложников, которых захватили в плен в Израиле, есть россияне и китайцы. Глава пресс-службы Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари 15 октября сообщил, что ХАМАС удерживает в плену не менее 155 гражданских заложников.
ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER