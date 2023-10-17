Армия Израиля ночью атаковала более 200 военных объектов в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшую ночь атаковала более 200 военных объектов в секторе Газа. Об этом в телеграм-канале сообщила армейская пресс-служба.

"За ночь Армия обороны Израиля атаковала более 200 военных террористических объектов организаций ХАМАС и "Исламский джихад" на всей территории сектора Газа", — указано в сообщении.