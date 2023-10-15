В Израиле назвали число удерживаемых в плену ХАМАС заложников
Глава пресс-службы ЦАХАЛ Хагари: ХАМАС удерживает в плену 155 человек
Боевики радикального палестинского движения ХАМАС удерживают в плену 155 гражданских заложников. Об этом заявил глава пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари.
"На данный момент ЦАХАЛ проинформировала семьи 289 погибших солдат и семьи 155 заложников", — цитирует издание Haaretz представителя израильской армии.
По информации Хагари, всех гражданских пленных удерживают на территории сектора Газа.
Согласно последним данным, число погибших из-за атак Израиля по сектору Газа превысило 2,6 тысячи. Более 9,5 тысячи человек получили ранения. Также из-за боевых действий погибло по меньшей мере 1,4 тысячи израильтян, 3,5 тысячи ранено.
Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось с ракетных ударов, которые по Израилю нанесла радикальная группировка ХАМАС. Участники движения вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на это израильская армия начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отказался закончить войну до полного уничтожения ХАМАС, а в Минобороны Израиля анонсировали проведение "смертоносной войны" в секторе Газа.
ТАСС / EPA / ABIR SULTAN