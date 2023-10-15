В Газе заявили, что под завалами зданий могут оставаться более тысячи человек
Al Hadath: Свыше тысячи человек могут находиться под завалами зданий в Газе
Свыше одной тысячи человек числятся пропавшими без вести в секторе Газа после обрушения зданий в результате обстрелов со стороны Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на службу гражданской обороны Палестины.
"Более тысячи человек пропали без вести под обломками разрушенных зданий в секторе Газа", — говорится в её заявлении.
Напомним, число погибших из-за атак Израиля по сектору Газа превысило 2,6 тысячи. Ещё более 9,5 тысячи человек получили ранения. Также из-за боевых действий погибло по меньшей мере 1,4 тысячи израильтян, 3,5 тысячи ранено.
Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось с ракетных ударов, которые по Израилю нанесла радикальная группировка ХАМАС. Участники движения вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на это израильская армия начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отказался закончить войну до полного уничтожения ХАМАС, а в Минобороны Израиля анонсировали проведение "смертоносной войны" в секторе Газа.
ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER