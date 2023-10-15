В Газе заявили, что под завалами зданий могут оставаться более тысячи человек

Свыше одной тысячи человек числятся пропавшими без вести в секторе Газа после обрушения зданий в результате обстрелов со стороны Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на службу гражданской обороны Палестины.

"Более тысячи человек пропали без вести под обломками разрушенных зданий в секторе Газа", — говорится в её заявлении.