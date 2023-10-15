В Иране озвучили условие, при котором вступят в палестино-израильский конфликт

Иран не будет принимать участие в палестино-израильском конфликте до тех пор, пока его территорию не атакует армия Израиля. Об этом сообщила миссия Ирана в ООН.

"ВС Ирана не будут вовлечены при условии, что израильский апартеид не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан. Фронт сопротивления может защитить себя", — приводит РИА "Новости" заявление иранского постпредства.