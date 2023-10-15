В Иране озвучили условие, при котором вступят в палестино-израильский конфликт
РИАН: Иран не вступит в конфликт Израиля и Палестины, пока не будет атакован
Иран не будет принимать участие в палестино-израильском конфликте до тех пор, пока его территорию не атакует армия Израиля. Об этом сообщила миссия Ирана в ООН.
"ВС Ирана не будут вовлечены при условии, что израильский апартеид не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан. Фронт сопротивления может защитить себя", — приводит РИА "Новости" заявление иранского постпредства.
Ранее в Минобороны Израиля анонсировали проведение "смертоносной войны" в секторе Газа. Как подчеркнул глава военного ведомства Йоав Галант, она навсегда изменит ситуацию в палестинском анклаве.
Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось с ракетного удара, который по Израилю нанесла радикальная группировка ХАМАС. Участники движения вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на это израильская армия начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отказался закончить войну до полного уничтожения ХАМАС. Обе стороны несут серьёзные потери среди мирного населения. По последним данным, число погибших при атаках Израиля по сектору Газа превысило 2,4 тысячи. Также из-за боевых действий погибло по меньшей мере 1,3 тысячи израильтян. Нетаньяху выразил уверенность в том, что армия Израиля уничтожит ХАМАС.
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