Небензя: Голосование по резолюции РФ по Газе показало, что Западу нужна война
Постпред РФ при ООН Василий Небензя. Обложка © t.me / Постпредство России при ООН
Голосование в Совете Безопасности ООН по проекту российской резолюции с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке показало, кто на самом деле выступает за мир в регионе, а кто хочет войны. Об этом во время заседания всемирной организации заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Оно [голосование] наглядно продемонстрировало, кто на самом деле выступает за немедленное перемирие, прекращение неизбирательных бомбёжек сектора Газа и обеспечение безусловного гуманитарного содействия населению анклава, а кто по-прежнему упорно блокирует единый сигнал Совета, преследуя узкокорыстные политические цели", — декларировал дипломат.
Помимо этого, постпред назвал единственную причину, по которой Совет Безопасности не смог направить чёткий сигнал на деэскалацию конфликта межу Палестиной и Израилем. По его словам, Совбез в очередной раз стал "заложником эгоистических устремлений блока западных делегаций". Небензя подчеркнул, что члены организации результатами голосования поставили крест на ожиданиях всего мира, что ООН положит конец кровопролитию.
Ранее Лайф писал, что Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции по ситуации, связанной с палестино-израильским конфликтом. Российский проект предлагал Совбезу ООН решительно осудить любое насилие и боевые действия в отношении гражданского населения, все акты терроризма и немедленно освободить всех заложников.