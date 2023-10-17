Небензя: Голосование по резолюции РФ по Газе показало, что Западу нужна война

Голосование в Совете Безопасности ООН по проекту российской резолюции с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке показало, кто на самом деле выступает за мир в регионе, а кто хочет войны. Об этом во время заседания всемирной организации заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Оно [голосование] наглядно продемонстрировало, кто на самом деле выступает за немедленное перемирие, прекращение неизбирательных бомбёжек сектора Газа и обеспечение безусловного гуманитарного содействия населению анклава, а кто по-прежнему упорно блокирует единый сигнал Совета, преследуя узкокорыстные политические цели", — декларировал дипломат.

Помимо этого, постпред назвал единственную причину, по которой Совет Безопасности не смог направить чёткий сигнал на деэскалацию конфликта межу Палестиной и Израилем. По его словам, Совбез в очередной раз стал "заложником эгоистических устремлений блока западных делегаций". Небензя подчеркнул, что члены организации результатами голосования поставили крест на ожиданиях всего мира, что ООН положит конец кровопролитию.