Иран допустил возможность превентивных мер против Израиля

Лидеры сопротивления не позволят Тель-Авиву делать в секторе Газа всё, что он захочет. Об этом заявил в интервью агентству FARS министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

"Лидеры сопротивления не позволят израильскому режиму делать в Газе всё, что захочет, а потом, когда успокоится насчёт Газы, отправляться за другими очагами сопротивления в регионе. В ближайшие часы можно представить реализацию любых превентивных мер", — заявил дипломат.

Руководитель внешнеполитического ведомства также пояснил, что он имеет в виду под сопротивлением. По его словам, это не только ливанская шиитская группировка "Хезболла", а группировки, которые были стихийно организованы в регионе. Амир Абдоллахиан убеждён, что цель этих ячеек заключается в "противостоянии агрессии Израиля и сохранении независимости государств".

"Расширение масштабов войны в области сопротивления само по себе создаст картину, результатом которой будет изменение географической карты Израиля", — заключил министр.