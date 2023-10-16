Иран пригрозил Израилю открытием "новых фронтов" в случае начала операции в Газе
В парламенте Ирана назвали красной линией наземную операцию ЦАХАЛ в Газе
Тегеран считает "красной линией" начало наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории сектора Газа. Такое заявление сделал первый замглавы парламентской комиссии Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
"Израиль должен осознать, что вторжение в Газу — это красная линия, что Палестина ждёт, пока Израиль совершит эту грубую ошибку", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
По словам Азизи, если бойцы ЦАХАЛ пойдут на наземную операцию и не прекратят ракетные обстрелы Газы, то Израилю "придётся ждать появления новых фронтов боевых действий против него". Он также добавил, что боевые действия на нескольких фронтах "могут привести к падению израильской власти и государственности".
По последним данным, под обломками разрушенных зданий в секторе Газа пропало более тысячи человек. В общей сложности с 7 октября погибло свыше 2700 человек, почти 11 000 получили ранения. Также из-за боевых действий погибло свыше 1400 израильтян, ранено более 3500.
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Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 7 октября с ракетных ударов, которые по Израилю нанесла радикальная группировка ХАМАС. Участники движения вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на это израильская армия начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Обе стороны несут серьёзные потери, счёт которых уже идёт на тысячи. Также накануне стало известно, что ХАМАС удерживает в плену 155 гражданских заложников.
ТАСС / Zuma