Иран пригрозил Израилю открытием "новых фронтов" в случае начала операции в Газе

Тегеран считает "красной линией" начало наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории сектора Газа. Такое заявление сделал первый замглавы парламентской комиссии Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

"Израиль должен осознать, что вторжение в Газу — это красная линия, что Палестина ждёт, пока Израиль совершит эту грубую ошибку", — сказал он в беседе с РИА "Новости".