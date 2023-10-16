Над схваткой Тель-Авива и Тегерана: Почему операция в Газе означает войну с Ираном и когда она начнётся Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему наземная операция Израиля в секторе Газа отложена и что за этим стоит. 15 октября, 22:40 Люди ищут выживших на месте ракетного обстрела в лагере беженцев Аль-Шати на западе Газы, 14 октября 2023 года. Обложка © ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER

Израиль на время отменил наземную операцию в секторе Газа, которую планировал начать в выходные. Официальная причина — облачная погода, затрудняющая работу пилотов самолётов и операторов БПЛА.

Обычно профессиональные военные выполняют боевые задачи в любую погоду, да и вряд ли облака могут быть помехой современной технике, это же не аэропланы времён Первой мировой.

Очевидно, что-то куда более серьёзное повлияло на решение военно-политического руководства Израиля. К примеру, опасение последствий такого шага, который может оказаться фатальным.

Кто отговорил Нетаньяху

В последние дни мы могли наблюдать достаточно серьёзную консолидацию исламского мира, объединённого антиизраильскими и антиамериканскими настроениями, чего в Вашингтоне не могли не заметить. Уже многие эксперты не исключают перерастания палестино-израильского конфликта в нечто куда более масштабное. Администрации Байдена втягивание в подобный конфликт (а это неизбежно в случае его выхода за пределы Израиля и Палестины) накануне выборов точно не нужно. Поиграть в войну, отвлечь внимание от других проблем, в идеале — выступить в роли решалы хорошо. Но нужно вовремя остановиться перед необратимым шагом в неконтролируемый хаос. Именно таким шагом могла бы стать наземная операция Израиля.

Генеральный директор Минобороны Израиля генерал-майор запаса Эяль Замир (в центре) и министр обороны США Ллойд Остин (слева) во время встречи на авиабазе Неватим ВВС Израиля. Фото © ТАСС / Zuma

Напомню, накануне в Израиль приезжали главы Госдепа США и Пентагона. Очевидно, для консультаций по поводу возможной операции в Газе. Израиль, конечно, — страна достаточно политически субъектная, что редкость для Коллективного Запада, но принимать решение о проведении подобных военных мероприятий без отмашки своего ключевого союзника (а тем более вопреки его мнению) он точно не будет.

Впрочем, решение отменить операцию мог и сам Израиль, оценив последствия для себя. Еврейское государство рискует в случае продолжения геноцида палестинцев столкнуться с вооружёнными формированиями "Оси сопротивления", которые могут открыть против него второй и даже третий фронты. Для Израиля это, возможно, не смертельно, но это была бы самая серьёзная проблема за всю историю государства, решить которую можно было бы только очень большой кровью. Да и само по себе проникновение в сектор Газа, территорию, подготовленную ХАМАС к партизанской войне, может принести неприемлемые потери.

Означает ли операция в Газе войну с Ираном

Накануне министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан заявил в Бейруте, что из-за действий Израиля открытие фронтов остаётся возможным.

А в воскресенье стало известно, что Иран открыто пригрозил Израилю вмешательством в случае наземной операции. Как пишет портал Axios, предупреждение об этом было передано через спецкоординатора ООН, который провёл встречу с главой МИД Ирана. Ранее постпредство Ирана при ООН публично обвинило Израиль в военных преступлениях и предупредило о возможных последствиях.

Израиль vs Иран: кто сильнее

На вооружении 400 танков Merkava MkIV (в резерве ещё 200 таких машин и около 700 танков предыдущего поколения), около 700 БТР собственного производства и 500 американских M113, 250 САУ, 30 РСЗО HIMARS. Фото © ТАСС / DPA / Ilia Yefimovich

Согласно последнему рейтингу сайта Global Fire Power, ВС ИРИ вошли в число лучших армий мира, заняв в списке 17-е место. Иранская армия включена в список десяти лучших стран по сухопутным войскам и количеству танков, ракетных установок и личного состава.

Численность регулярной армии ИРИ — 350 тысяч человек. На вооружении более 1600 танков (среди которых как собственного производства, так и советские и британские), 550–670 боевых машин пехоты, 2085 единиц несамоходной артиллерии, 310 САУ, около 870 единиц РСЗО, 1700 орудий ПВО, около 220 вертолётов.

Военно-морские силы Ирана — это около 18 тысяч военнослужащих, три советские дизельные подводные лодки проекта 877 "Палтус", а также ДЭПЛ собственного производства типа "Фатех". Кроме того, на вооружении имеется пять корветов, 10 ракетных катеров, 10 малых десантных кораблей, а также пять самолётов и 19 вертолётов.

Командиры и экипажи 86-й флотилии ВМС Исламской Республики Иран во время встречи с Высшим руководителем Ирана, 6 августа 2023 года. Фото © ТАСС / Zuma

ВВС Ирана насчитывают 52 тысячи человек личного состава, девять истребительно-штурмовых эскадрилий (на вооружении 186 самолётов), семь истребительных (70–74 самолёта), одну разведывательную (до восьми самолётов).

Это не считая подразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — 125 тысяч человек, собственные ВВС и ВМС. В составе КСИР также находится ополчение "Басидж", способное выставить в случае мобилизации до 22 миллионов человек, что сделало бы ВС Ирана самой многочисленной армией мира.

Для сравнения: ЦАХАЛ — это 176,5 тысячи человек, резерв — 565 тысяч, мобилизационный ресурс — 3,11 млн. На вооружении 400 танков Merkava MkIV (в резерве ещё 200 таких машин и около 700 танков предыдущего поколения), около 700 БТР собственного производства и 500 американских M113, 250 САУ, 30 РСЗО HIMARS.

Израильская бронетехника на месте сбора вдоль границы с сектором Газа, 14 октября 2023 года. Фото © ТАСС / EPA / ATEF SAFADI

ВВС Израиля — это 89 тысяч человек личного состава, 400 боевых самолётов, около 500 вертолётов.

ВМС Израиля насчитывают пять подводных лодок, три корвета, восемь ракетных катеров, несколько десятков сторожевых катеров.

Таким образом, мы имеем две практически равные армии (тот же Global Fire Power в этом году поставил ЦАХАЛ на 18-е место, следующее после ВС ИРИ) с некоторым техническим преимуществом Израиля и подавляющим мобилизационным преимуществом Ирана.

Риски войны

Следует понимать, что рассуждать о войне между ними можно только гипотетически: государства не имеют общей границы. Военно-морские базы Израиля расположены в Средиземном море, а Ирана — в Каспийском море и Персидском заливе, то есть представить себе морскую битву между ними тоже сложно. Что касается возможностей авианалётов, то тут пришлось бы преодолевать территории Ирака и Сирии. Эти страны своё воздушное пространство, конечно, не контролируют, но столкновение в небе над ними может быть чревато столкновением с ВВС США и ВКС России. Впрочем, прямая война между Ираном и Израилем может и без того вовлечь других участников, что неизбежно делает её в лучшем случае крупномасштабной региональной, в худшем — третьей мировой. И далеко не факт, что Иран решился бы объявить войну Израилю, пока что стороны проверяют нервы друг друга.

Кроме того, следует учитывать, что на вооружении Израиля есть баллистические ракеты Jericho 2, которые могут преодолевать 1500 километров. Расстояние от Тель-Авива до Тегерана по прямой составляет 1580 километров. В то же время Иран в этом году презентовал новейшую баллистическую ракету "Хейбар" с дальностью 2000 километров.

Испытания новой иранской ракеты "Хейбар" с дальностью 2000 километров. Фото © Iranian Defense Ministry

Кстати, эти ракеты вполне могут нести ядерный заряд. В Израиле опасаются, что Иран может в любой момент обзавестись ядерным оружием, если ещё его не имеет. При этом, по некоторым данным, сам Израиль может обладать таким оружием. Иными словами, ирано-израильская война гипотетически может стать ещё и ядерной.

Как знать, возможно, в Тель-Авиве просчитали все варианты и решили, что риски в случае вмешательства Тегерана при проведении наземной операции в Газе слишком велики. Возможно, на это указали и американцы.

Вопрос в том, как военно-политическое руководство Израиля будет оправдываться перед своим населением, которое оно изрядно разогрело обещаниями окончательно покончить с ХАМАС. Долго оправдываться облаками не получится. Отказ от операции станет, по сути, моральной победой Тегерана. К тому же в пользу Тегерана пока играет то, что ему необязательно напрямую воевать, он вполне может обойтись силами своих многочисленных прокси, чем уже создаст Израилю множество проблем.

Авторы Дмитрий Родионов