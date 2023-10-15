Количество погибших в секторе Газа палестинцев приближается к трём тысячам

Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа приближается к трём тысячам. По данным Министерства здравоохранения Палестины, количество жертв превысило 2,7 тысячи человек.

"2726 убитых и 10,8 тысячи раненных в результате продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа", — сообщили в ведомстве.

В Минздраве также обратились к мировому сообществу с призывами направить в сектор Газа сотрудников медицинских служб для спасения палестинцев. Там подчеркнули, что необходимо обеспечить врачами те учреждения, где медики погибли из-за израильских ударов.