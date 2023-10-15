Количество погибших в секторе Газа палестинцев приближается к трём тысячам
Минздрав Палестины: Число погибших в секторе Газа превысило 2,7 тысячи
Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа приближается к трём тысячам. По данным Министерства здравоохранения Палестины, количество жертв превысило 2,7 тысячи человек.
"2726 убитых и 10,8 тысячи раненных в результате продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа", — сообщили в ведомстве.
В Минздраве также обратились к мировому сообществу с призывами направить в сектор Газа сотрудников медицинских служб для спасения палестинцев. Там подчеркнули, что необходимо обеспечить врачами те учреждения, где медики погибли из-за израильских ударов.
Напомним, что ожесточённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже больше недели. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы: они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.
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