Регион

Уведомления отключены

15 октября, 19:36

Количество погибших в секторе Газа палестинцев приближается к трём тысячам

Минздрав Палестины: Число погибших в секторе Газа превысило 2,7 тысячи

Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа приближается к трём тысячам. По данным Министерства здравоохранения Палестины, количество жертв превысило 2,7 тысячи человек.

"2726 убитых и 10,8 тысячи раненных в результате продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа", — сообщили в ведомстве.

В Минздраве также обратились к мировому сообществу с призывами направить в сектор Газа сотрудников медицинских служб для спасения палестинцев. Там подчеркнули, что необходимо обеспечить врачами те учреждения, где медики погибли из-за израильских ударов.

В Израиле назвали число удерживаемых в плену ХАМАС заложников

В Израиле назвали число удерживаемых в плену ХАМАС заложников

Напомним, что ожесточённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже больше недели. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы: они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.

Обложка ©

Unsplash

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Палестина
  • Сектор Газа
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров