Совбез ООН не принял российский проект резолюции по Ближнему Востоку

Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции по ситуации, связанной с палестино-израильским конфликтом. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, за принятие документа проголосовали пять стран. Документ поддержали Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Воздержались Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор. Таким образом, резолюция не набрала необходимого числа голосов.

Стоит отметить, что российский проект предлагает Совбезу ООН решительно осудить любое насилие и боевые действия в отношении гражданского населения, а также все акты терроризма и немедленно освободить всех заложников.