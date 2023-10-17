Совбез ООН не принял российский проект резолюции по Ближнему Востоку
Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции по ситуации, связанной с палестино-израильским конфликтом. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, за принятие документа проголосовали пять стран. Документ поддержали Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Воздержались Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор. Таким образом, резолюция не набрала необходимого числа голосов.
Стоит отметить, что российский проект предлагает Совбезу ООН решительно осудить любое насилие и боевые действия в отношении гражданского населения, а также все акты терроризма и немедленно освободить всех заложников.
В проекте также содержится призыв к доставке гуманитарной помощи и созданию условий для эвакуации мирного населения. Бразильский проект, в свою очередь, отличается от российского тем, что бразильцы в нём призывают осудить "террористическую атаку ХАМАС".
Лайф напоминает, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. Также ХАМАС ранее заявляло, что среди заложников, которых захватили в плен в Израиле, есть россияне и китайцы. Глава пресс-службы Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари 15 октября сообщил, что ХАМАС удерживает в плену 155 гражданских заложников. По его информации, все они находятся на территории сектора Газа.
t.me / Постпредство России при ООН