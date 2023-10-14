Бразилия внесёт в СБ ООН свой вариант резолюции по Газе с одним отличием от российского

Бразилия вслед за Россией обнародовала свой проект резолюции СБ ООН по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. В нём страна призвала стороны прекратить огонь, освободить заложников и объявить гуманитарные паузы для жителей сектора Газа.

В документе южноамериканского государства, в отличие от российского, содержится формулировка об осуждении "террористической атаки ХАМАС" 7 октября. Вместе с тем в резолюции осуждается решение Израиля призвать мирных палестинцев к эвакуации на юг сектора Газа в течение суток. Вместо этого гражданским нужно дать время на создание гумкоридоров, считают в Бразилии.