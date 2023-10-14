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14 октября, 20:05

Бразилия внесёт в СБ ООН свой вариант резолюции по Газе с одним отличием от российского

Бразилия осудила ХАМАС в своей версии резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку

Бразилия вслед за Россией обнародовала свой проект резолюции СБ ООН по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. В нём страна призвала стороны прекратить огонь, освободить заложников и объявить гуманитарные паузы для жителей сектора Газа.

В документе южноамериканского государства, в отличие от российского, содержится формулировка об осуждении "террористической атаки ХАМАС" 7 октября. Вместе с тем в резолюции осуждается решение Израиля призвать мирных палестинцев к эвакуации на юг сектора Газа в течение суток. Вместо этого гражданским нужно дать время на создание гумкоридоров, считают в Бразилии.

Российский проект резолюции содержит осуждение насилия по отношению к мирным гражданам с обеих сторон баррикад. Кроме того, РФ призвала Израиль и Палестину организовать беспрепятственную доставку гумпомощи и не мешать эвакуации граждан.

Почему западные СМИ опасаются участия "Хезболлы" в конфликте с Израилем

Почему западные СМИ опасаются участия "Хезболлы" в конфликте с Израилем

А между тем в субботу вечером Армия обороны Израиля анонсировала следующий этап своей операции, который подразумевает расширение масштабов боевых действий. Параллельно ЦАХАЛ нанесла новые удары по сектору Газа. На фоне агрессии по отношению к палестинцам глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан предупредил израильские власти о готовности ливанской группировки "Хезболла" вступить в конфликт на стороне ХАМАС.

Обложка ©

Flickr / Al Mustafa Welfare Trust

Илья Пушкарев
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