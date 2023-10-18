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17 октября, 21:33

Нетаньяху заявил о непричастности армии Израиля к удару по больнице в Газе

Нетаньяху: Израиль не наносил удар по больнице в Газе, это дело рук террористов

<p>Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/62698/photos/63138" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © kremlin.ru

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о непричастности израильской стороны к ракетному удару по больнице в секторе Газа. По его словам, к данной атаке имеют отношение террористические группировки.

"Весь мир должен знать: на больницу в Газе напали варварские террористы, а не Армия обороны Израиля. Те, кто жестоко убил наших детей, убивает и своих детей", — написал он на странице в соцсети X.

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Напомним, ракетный удар по общественной больнице в секторе Газа был нанесён вчера вечером. По последним данным, число погибших превысило 800, все они были гражданскими лицами. Утверждалось, что больница была атакована израильской стороной, однако Тель-Авив причастность отрицает. Так, в Израиле инициировали проверку по данному факту и допустили, что снаряд мог принадлежать ХАМАС.

Оксана Попова
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