Нетаньяху заявил о непричастности армии Израиля к удару по больнице в Газе
Нетаньяху: Израиль не наносил удар по больнице в Газе, это дело рук террористов
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © kremlin.ru
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о непричастности израильской стороны к ракетному удару по больнице в секторе Газа. По его словам, к данной атаке имеют отношение террористические группировки.
"Весь мир должен знать: на больницу в Газе напали варварские террористы, а не Армия обороны Израиля. Те, кто жестоко убил наших детей, убивает и своих детей", — написал он на странице в соцсети X.
Напомним, ракетный удар по общественной больнице в секторе Газа был нанесён вчера вечером. По последним данным, число погибших превысило 800, все они были гражданскими лицами. Утверждалось, что больница была атакована израильской стороной, однако Тель-Авив причастность отрицает. Так, в Израиле инициировали проверку по данному факту и допустили, что снаряд мог принадлежать ХАМАС.