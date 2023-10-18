Нетаньяху заявил о непричастности армии Израиля к удару по больнице в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о непричастности израильской стороны к ракетному удару по больнице в секторе Газа. По его словам, к данной атаке имеют отношение террористические группировки.

"Весь мир должен знать: на больницу в Газе напали варварские террористы, а не Армия обороны Израиля. Те, кто жестоко убил наших детей, убивает и своих детей", — написал он на странице в соцсети X.