Аббас отказался от встречи с Байденом, назвав её бесполезной
Аббас отказался от встречи с Байденом после удара по больнице в секторе Газа
Президент Палестины Махмуд Аббас. Обложка © ТАСС / АР / Jacquelyn Martin
Президент Палестины Махмуд Аббас отказался от запланированной на 18 октября встречи с хозяином Белого дома Джо Байденом, египетским лидером Абдул-Фаттахом ас-Сиси и королём Иордании Абдаллой Вторым. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на представителя возглавляемого Аббасом палестинского движения ФАТХ.
"Лидер Палестины не будет участвовать в завтрашнем саммите с участием американского президента Байдена. Любой саммит без остановки войны бесполезен", — заявили в Палестине.
Помимо этого, Аббас объявил трёхдневный траур, связанный с авиаударом Израиля по больнице в секторе Газа.
"Президент объявил повсеместный траур и распорядился приспустить флаги на учреждениях в знак скорби по жертвам израильской агрессии", — говорится в сообщении канцелярии главы ФАТХ.
Напомним, ракетный удар по общественной больнице в секторе Газа был нанесён вчера вечером. По последним данным, число погибших превысило 800, все они были гражданскими лицами. Утверждалось, что больница была атакована израильской стороной, однако Тель-Авив причастность отрицает. Так, в Израиле инициировали проверку по данному факту и допустили, что снаряд мог принадлежать ХАМАС.