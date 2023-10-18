Аббас отказался от встречи с Байденом, назвав её бесполезной

Президент Палестины Махмуд Аббас отказался от запланированной на 18 октября встречи с хозяином Белого дома Джо Байденом, египетским лидером Абдул-Фаттахом ас-Сиси и королём Иордании Абдаллой Вторым. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на представителя возглавляемого Аббасом палестинского движения ФАТХ.

"Лидер Палестины не будет участвовать в завтрашнем саммите с участием американского президента Байдена. Любой саммит без остановки войны бесполезен", — заявили в Палестине.

Помимо этого, Аббас объявил трёхдневный траур, связанный с авиаударом Израиля по больнице в секторе Газа.