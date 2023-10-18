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17 октября, 21:25

Аббас отказался от встречи с Байденом, назвав её бесполезной

Аббас отказался от встречи с Байденом после удара по больнице в секторе Газа

<p>Президент Палестины Махмуд Аббас. Обложка © ТАСС / АР / Jacquelyn Martin</p>

Президент Палестины Махмуд Аббас. Обложка © ТАСС / АР / Jacquelyn Martin

Президент Палестины Махмуд Аббас отказался от запланированной на 18 октября встречи с хозяином Белого дома Джо Байденом, египетским лидером Абдул-Фаттахом ас-Сиси и королём Иордании Абдаллой Вторым. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на представителя возглавляемого Аббасом палестинского движения ФАТХ.

"Лидер Палестины не будет участвовать в завтрашнем саммите с участием американского президента Байдена. Любой саммит без остановки войны бесполезен", — заявили в Палестине.

Помимо этого, Аббас объявил трёхдневный траур, связанный с авиаударом Израиля по больнице в секторе Газа.

"Президент объявил повсеместный траур и распорядился приспустить флаги на учреждениях в знак скорби по жертвам израильской агрессии", — говорится в сообщении канцелярии главы ФАТХ.

В ряде стран вспыхнули массовые беспорядки после удара по госпиталю в Газе

В ряде стран вспыхнули массовые беспорядки после удара по госпиталю в Газе

Напомним, ракетный удар по общественной больнице в секторе Газа был нанесён вчера вечером. По последним данным, число погибших превысило 800, все они были гражданскими лицами. Утверждалось, что больница была атакована израильской стороной, однако Тель-Авив причастность отрицает. Так, в Израиле инициировали проверку по данному факту и допустили, что снаряд мог принадлежать ХАМАС.

Алексей Соловьёв
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